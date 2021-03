Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfall beim Ausparken

Ludwigsburg (ots)

In der Münchinger Straße in Ditzingen befand sich eine 75 Jahre alte Mercedes-Lenkerin am Montag gegen 16:10 Uhr auf dem Parkplatz "P3". Dort wollte die Autofahrerin rückwärts ausparken. Während ihres Ausparkmanövers blieb die ältere Frau mutmaßlich mit ihrem Schuh zwischen dem Gas- und dem Bremspedal stecken. Dadurch setzte ihr Pkw weiter zurück, stieß zunächst gegen einen geparkten Ford und abschließend noch gegen einen abgestellten Mercedes. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro. Zwei der insgesamt drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

