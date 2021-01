Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto übersehen

Drei Verletzte und hohen Sachschaden gab es am Donnerstag bei Herbrechtingen.

Gegen 13 Uhr fuhr der 76-Jährige in der Giengener Straße in Richtung B19. Der Fahrer des Toyota bog nach links in Richtung Heidenheim ab. Aus Richtung Heidenheim kam ein 57-Jähriger mit seinem VW und hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall wurden der VW-Fahrer und sein 37-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein im VW befindliches Kind erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

