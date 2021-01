Polizeipräsidium Ulm

Achstetten - Zwei unter dem Einfluss von Drogen stehende Autofahrer zog die Polizei am Donnerstag und Freitag aus dem Verkehr.

Der 34-Jährige fuhr mit seinem Renault gegen 21.45 Uhr in Hörenhausen. Eine Polizeistreife sah den Renault fahren und wollte den Fahrer kontrollieren. Der 34-Jährige dachte nicht daran anzuhalten und fuhr weiter. An seiner Wohnanschrift sprang er aus seinem Auto und flüchtete ins Haus. Die Polizisten sahen ihn noch in einer Wohnung verschwinden. Aus dieser kam er wieder heraus und stellte sich den Polizisten. Die ermittelten, dass der 34-Jährige keinen Führerschein hat. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Das bestätigte auch der Drogentest. Auf dem Beifahrersitz des Renault fanden die Beamten noch etwa 0,5 Gramm Marihuana. Er muss sich nun wegen Fahren unter Drogen und Fahren ohne Führerschein verantworten.

Am Freitag sahen Polizisten kurz nach Mitternacht die Scheinwerfer eines Autos am Waldrand zwischen Laupheim und Achstetten. Auf einem Weldweg stand ein Mazda. In dem Auto saßen drei Personen. Der 18-Jährige auf dem Fahrersitz drehte gerade einen Joint. Ein Drogentest verlief positiv. Ein Jugendlicher der ebenfalls im Auto saß, wurde im Anschluss an die Kontrolle an seine Erziehungsberechtigten überstellt.

