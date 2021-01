Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Fahrbahnbreite nicht richtig eingeschätzt

An einer Engstelle streiften am Donnerstag in Ertingen zwei Fahrzeuge aneinander.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr die 30-Jährige mit ihrem Ford in der Kappellenstraße. An einer engen Stelle kam eine 32-Jährige mit ihrem MAN Laster entgegen. Die Ford-Fahrerin lenkte ihr Fahrzeug nach rechts und hielt an. Die Laster Fahrerin fuhr an der Engstelle durch und streifte den Ford. Dabei entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

+++++++ 0171571

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell