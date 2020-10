Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Körperverletzung und Widerstand vor der Bundespolizeiwache

Essen (ots)

Gestern Morgen (14. Oktober), beobachtete ein Bundespolizist aus dem Fenster der Bundespolizeiwache, wie ein 24-jähriger Mann auf seine zwei Begleiter einschlug. Später beleidigte er Einsatzkräfte der Bundespolizei. Zudem hatte der Mann Betäubungsmittel dabei. Er wurde später in das Gewahrsam eingeliefert.

Gegen 1 Uhr beobachtete ein Bundespolizist aus dem Fenster der Bundespolizeiwache am Essener Hauptbahnhof, wie der 24-jährige marokkanische Staatsangehörige am Taxistand auf der Südseite zwei Männer in das Gesicht und den Bauch schlug.

Daraufhin erreichten Einsatzkräfte den Taxistand. Dort konnte ermittelt werden, dass es sich bei den beiden Opfern des 24-Jährigen um seine Begleiter handelte. Der 22-jährige libysche Staatsangehörige und der 30-jährige algerische Staatsangehörige wurden durch die Schläge im Gesicht verletzt.

Bundespolizisten, die den 24-Jährigen zum Sachverhalt befragen wollten, wurden durch ihn angeschrien. Zudem weigerte er sich, mit zur Wache zu kommen, leistet Widerstand und beleidigte die Bundespolizisten.

In der Wache versuchte er sich zudem selbst zu verletzen, weshalb ein Arzt hinzugezogen wurde, welcher den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus überwies. Dieses konnte er später wieder verlassen und wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Bei seiner Durchsuchung wurden Drogen und zahlreiche Tabletten sichergestellt. Die drei Männer sind alle in Essen in einer Erstaufnahmeeinrichtung gemeldet. Worum es in dem Streit ging, konnte nicht geklärt werden.

Gegen den 24-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung, unerlaubten Drogenbesitzes und Widerstands gegen Polizeibeamte ein. *ST

