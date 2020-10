Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl von Kupferkabeln verursacht Folgeschäden an Bahnstrecke/ Bundespolizei sucht Zeugen

Lotte (ots)

Bislang unbekannte Täter trennten 50 sogenannte Masterden an der Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Löhne ab. Dadurch verursachten sie erhebliche Folgeschäden an den technischen Einrichtungen der Bahnstrecke. Zwischen Freitag, 09.10.2020, 13:00 Uhr und Dienstag, 13.10.2020, 10:00 Uhr, wurden im Bereich Hischebach zwischen Lotter Klärwerk/Bahnübergang Bahnhofstraße und dem Bahnübergang Ibbenbürener Straße die hochwertigen Kupferkabel abgeschnitten. Der Sachschaden durch den Diebstahl und die Folgeschäden wird seitens der Deut-schen Bahn auf insgesamt ca. 22.000 EUR geschätzt. Die Erdung dient dem Schutz von Personen und technischen Einrichtungen. Durch die fehlenden Erdungskabel kam es in der Folge zu Kurzschlüssen und dadurch zu erheblichen Schäden an verschiedenen Schalt- und Steuereinrichtungen im Stellwerk Lotte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen im besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Dazu bittet die Bundespolizei um die Mitteilung von Beobachtungen und Hinweisen in diesem Bereich unter der Nummer 0800/6 888 000 bei der Hotline der Bundespolizei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

Pressestelle

Markus Heuer

Telefon: 0251 97437 - 1012 (oder -0)

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell