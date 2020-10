Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei greift nacheinander gleich zwei Ausreißerinnen am Kölner Hauptbahnhof auf

Am Mittwochabend nahm die Bundespolizei erst eine 15-Jährige und später in der Nacht noch ein 13-jähriges junges Mädchen in Gewahrsam.

Auf Grund ihres jungen Erscheinungsbildes wurde eine 13-jährige Jugendliche in der letzten Nacht gegen 03:00 Uhr in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofs von Bundespolizisten angesprochen und kontrolliert. Die Minderjährige wurde in Gewahrsam genommen und durch die Beamten zur Dienststelle begleitet. Weil die Mutter telefonisch nicht erreicht werden konnte, verbrachten die Bundespolizisten die junge Dame aus Paderborn in eine Jugendeinrichtung der Stadt Köln.

Zuvor am Abend befand sich eine junge Ausreißerin aus Kerpen wiederholt allein im Bahnhof. Da die Minderjährige in den vergangenen Tagen schon öfter durch die Bundespolizei aufgegriffen wurde, handelte es sich nicht um eine Unbekannte. Sie wurde in einer Kölner Jugendeinrichtung untergebracht.

