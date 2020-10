Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erneut antisemitische Äußerungen - Bundespolizei ermittelt "mal wieder" gegen 56-Jährigen

Dortmund - Möhnesee (ots)

Nachdem es bereits am 2. Oktober zu einer gefährlichen Körperverletzung und einer antisemitischen Beleidigung durch einen 56-jährigen russischen Staatsangehörigen am Dortmunder Hauptbahnhof gekommen sein soll, fiel der Mann gestern (13. Oktober) erneut auf.

Der in Möhnesee gemeldete 56-Jährige hielt sich gegen 19 Uhr am Dortmunder Hauptbahnhof auf. Dort soll der Russe nach Zeugenaussagen mehrere Personen belästigt und zum Teil bedrängt haben. Als Bundespolizisten ihn überprüften, schrie er mehrmals lautstark "fuck Juden", ballte seine Faust und führte eine Angriffsbewegung in Richtung eines Bundespolizisten aus.

Daraufhin schalteten die Einsatzkräfte ihre BodyCams ein und brachte den alkoholisierten 56-Jährigen zur Wache. Dort beleidigte er die anwesenden Bundespolizisten und äußerte erneut volksverhetzende Inhalte.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei erneut ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung und Widerstands ein.

