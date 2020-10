Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Judenfeindliche Beleidigung - 55-Jähriger geht mit abgebrochener Flasche auf 49-Jährigen los - Bundespolizei ermittelt nach Vorfall am Taxistand

Dortmund - Lünen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung und einer antisemitischen Beleidigung soll es Freitagabend (2. Oktober) am Dortmunder Hauptbahnhof gekommen sein. Ein 56-jähriger russischer Staatsangehöriger soll dort einen 49-jährigen Mann aus Lünen erst antisemitisch beleidigt und anschließend mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen haben.

Gegen 23:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf eine lautstarke Auseinandersetzung am Taxistand des Dortmunder Hauptbahnhofs aufmerksam gemacht. Wie sich herausstellte, waren dort zwei Männer in Streit geraten.

Nach Angaben des 49-Jährigen soll dieser durch den 56-jährigen Mann aus Möhnesee im Vorbeigehen beleidigt worden sein. Dabei soll dieser ihn erst gefragt haben, ob er Jude sei. Als der 49-Jährige ihn deshalb aufforderte, einfach weiterzugehen, soll er den Lüner mit "Fuck You" und "Scheiß Jude" beleidigt haben. Anschließend zerschlug er eine Glasflasche und griff den 49-Jährigen mit diesen an, so Zeugen des Vorfalls.

Dieser setzte sich zur Wehr und schlug den Angreifer zu Boden. Anschließend trennten weitere Zeugen die beiden Männer. Bundespolizisten nahmen den 56-Jährigen fest und brachten ihn zur Wache.

Gegen den Möhneseer leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung ein.*ST

