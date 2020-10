Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung - Täter sitzt in Haft

Hamm/Dortmund (ots)

Der am 01.10.2020 mittels einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte unbekannte Dieb von 145 Kosmetikartikeln im Gesamtwert von 1550 Euro aus einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Hamm ist identifiziert.

Der Gesuchte wurde durch einen Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Dortmund wiedererkannt. Der bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getretene 24-jährige Mann aus Dortmund befindet sich dort seit Ende September wegen des Verdachtes des schweren Raubes in Untersuchungshaft.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 01.10.20 /14:22 Uhr* wird hiermit zurückgezogen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahndungsfotos zu löschen sind und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, verbreitet werden dürfen.

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4722592

