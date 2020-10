Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; zwei Haftbefehle auf der Autobahn A 40 vollstreckt

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, hat die Bundespolizei auf der Autobahn A 40 zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Im ersten Fall überprüften die Beamten die Personalien eines 40-jährigen Dänen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Vreden den Reisenden wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte. Zur Verbüßung der 26-tägigen Haftstrafe wurde der Gesuchte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzuganstalt Willich gebracht, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 800 EUR nicht bezahlen konnte. Im zweiten Fall wurde ein 25-jähriger Mann aus Polen verhaftet. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder wegen Hehlerei. Demnach hat er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zu verbüßen. Auch ihn brachten die Bundespolizei in das Gefängnis in Willich.

