Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200907.5 Wesselburen: Täter nach versuchtem Einbruch festgenommen

Wesselburen (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es in Wesselburen zu einem versuchten Einbruch in eine Pizzeria gekommen. Im Zuge der Fahndung erfolgte die Festnahme des Täters.

Heute früh um 02:17 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er gab an, dass er eine Person in der Straße Am Markt beobachte, die versuche, eine Scheibe bei der örtlichen Pizzeria einzuschlagen. Unmittelbar entsandte Einsatzkräfte entdeckten die vom Zeugen beschriebene Person nach intensiver Fahndung in Tatortnähe. Der 21-jährige konnte von der Streife festgenommen und zum Revier nach Heide verbracht werden. Der Beschuldigte musste sich vor seiner Entlassung polizeilich erkennungsdienstlich behandeln lassen. Der Sachschaden bei der Pizzeria beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Der Beschuldigte hat sich wegen des versuchten Einbruchs zu verantworten.

Jochen Zimmermann

