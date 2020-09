Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200907.2 Itzehoe: Betrunkener greift Polizeibeamte an

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Sonntag hat ein betrunkener Mann aus Brunsbüttel Widerstand geleistet und Polizeibeamte angegriffen. Nach Überstellung ins polizeiliche Gewahrsam ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an.

Zur Mittagszeit fuhr eine Streife in eine Wohnung der Großen Paaschburg in der Itzehoer Innenstadt. Hier halte sich eine unerwünschte, schlafende Person auf. Vor Ort gelang es der Streife, die Person zu wecken. Entgegen der Aufforderung der Polizisten weigerte sich der aggressive und betrunkene 33-jährige Mann, die Wohnung zu verlassen. Um seiner Ablehnung Nachdruck zu verleihen, schlug er mit der Faust auf einen Beamten ein. Die Einsatzkräfte fesselten ihn und verbrachten ihn anschließend zur Wache. Da der Beschuldigte stark alkoholisiert war, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Die nächsten Stunden verblieb er im Gewahrsam. Die einschreitenden Polizisten blieben unverletzt.

In dieser Sache muss sich der Brunsbüttler wegen des tätlichen Angriffs auf die Beamten und Widerstands verantworten.

Jochen Zimmermann

