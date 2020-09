Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200907.1 Itzehoe: Einbruch in Feinkostgeschäft

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Innenstadt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Freitag, 16.00 Uhr, bis zum heutigen Morgen stiegen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Ladens in der Kirchenstraße ein. Vermutlich stahlen sie einen nur geringen Bargeldbetrag - ob die Einbrecher weitere Beute machten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Bereits Ende April 2020 war es zu einem Einbruch in dasselbe Objekt gekommen. Als Tatverdächtige ermittelte die Kripo Itzehoe seinerzeit zwei 21 und 23 Jahre alte Itzehoer. Damals erbeuteten die Männer eine Kasse.

Im aktuellen Fall liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf die Einbrecher vor. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

