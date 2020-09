Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200904.1 Gudendorf: Pkw kommt von Straße ab

Gudendorf (ots)

In der Nacht zum Freitag, 04.09.20, gegen 00.00 Uhr fuhr ein 18 jähriger aus St. Michaelisdonn auf der L 138 von Gudendorf Richtung Meldorf. Vermutlich aus nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Dabei wurde die Bankette, ein Leitpfosten und ein Straßenbaum beschädigt. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Allerdings versuchte der 18 jährige offensichtlich ohne Information der Polizei sein Auto zu entfernen. Als die Polizei, die durch andere Verkehrsteilnehmer informiert wurde, an der Unfallstelle eintraf, war der beschädigte Wagen bereits auf einem Abschlepper. Der junge Mann wird nun mit einer Anzeige wegen versuchter Unfallflucht rechnen müssen. An seinem Fahrzeug entstand nach ersten Einschätzungen ein Totalschaden. Die Beschädigungen an der Bankette, am Leitpfosten und am Baum belaufen sich auf etwa 1000 Euro.

Stefan Hinrichs

