POL-BN: Euskirchen: Verschwundene Wahlplakate wieder aufgetaucht

Rücknahme des Zeugen- und Fahndungsaufrufes

Bonn (ots)

Nachdem am 05.08.2020, in in dem Zeitraum zwischen 08:00 und 18 Uhr mehrere Wahlplakate, die hauptsächlich auf dem Euskirchener Ring angebracht worden wurden, verschwunden waren, ermittelte das zuständige Kommissariat der Bonner Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls.

- siehe hierzu auch Meldung vom 10.08.2020 / 13:12 Uhr -

Am Freitag (07.08.2020) hatte ein Vertreter des betroffenen Ortsverbandes Anzeige auf der Polizeiwache Euskirchen erstattet. Zeugen hatten am Tattag auf der Kommerner Straße / Basingstoker Ring zwei junge Männer mit orangefarbenen Warnwesten dabei beobachtet, wie diese Plakate abgehängt und in einen orangefarbenen Kastenwagen geladen haben sollen. Die weitergehenden Ermittlungen führten nun zur Auflösung des Falles: Mitarbeiter der Straßenmeisterei hatten die rund 40 Wahlplakate aufgrund einer aus ihrer Sicht anzunehmenden Gefährdung des Straßenverkehrs abgenommen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden die betroffenen Parteien hierüber nicht informiert.

Der am 10.08.2020 hierzu veröffentlichte Zeugen- und Fahndungsaufruf wird hiermit zurückgenommen.

