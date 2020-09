Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200907.3 Lägerdorf: Fahrt unter Drogeneinfluss

Lägerdorf (ots)

Am Sonntagvormittag hat eine Streife in Lägerdorf einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 09.40 Uhr stoppten die Beamten in der Gärtnerstraße den Fahrer eines Daimlers, um ihn zu überprüfen. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann wässrige und leicht gerötete Augen besaß. Eigenen Angaben zufolge war der Betroffene am Vortag mit Personen zusammen gewesen, die Drogen konsumiert hätten. Ein daraufhin freiwillig absolvierter Drogenvortest bei dem Verkehrsteilnehmer verlief positiv auf Amphetamine und THC. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 55-Jährigen an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell