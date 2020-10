Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest - 1 Jahr Haft

Münster (ots)

Beamte der Bundespolizei in Münster kontrollierten am Montagabend (12.10.2020) um 21:25 Uhr am Hauptbahnhof einen 35-jährigen Deutschen. Hierbei stellten sich heraus, dass dieser per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Arnsberg gesucht wurde. Nach einem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung wurde er vom Amtsgericht Brilon zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Der Vollstreckung des Urteils hatte er sich jedoch entzogen, weswegen er zur Festnahme ausgeschrieben und jetzt durch die Bundespolizei verhaftet wurde. Am Dienstag sollte er in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert werden. Dazu kam es vorerst nicht, da der alkoholkranke Mann in der Nacht Entzugserscheinungen aufgrund des sinkenden Alkoholpegels bekam. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er aus dem Gewahrsam heraus in das Justizkrankenhaus Fröndenberg verlegt. Die Verbüßung der Haftstrafe bleibt ihm dadurch nicht erspart.

