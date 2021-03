Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 32-jähriger Mann wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten müssen, nachdem er am Montagabend bzw. in der Nacht zum Dienstag in der Talstraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Gegen 02.40 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Böblingen eine Spur aus Fahrzeugbetriebsmitteln fest, die sich vom Kreisverkehr der Talstraße und der Wolfgang-Brumme-Allee bis zur Flugfeld-Allee zog und zu einem Audi führte, der auf einem Parkplatz stand. Der PKW war stark beschädigt. Die Beschädigungen schienen von einem Unfall zu stammen. Anhand der Betriebsmittelspur und verlorener Fahrzeugteile konnten die Polizisten noch in der Nacht nachvollziehen, dass sich der Unfall in der Talstraße im Bereich des Kreisverkehrs ereignet hatte. Der Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn auf den Kreisverkehr abgekommen. Der Audi, an dem sich ausländische Kennzeichen befanden, wurde polizeilich sichergestellt. Die Technischen Dienste der Stadt Böblingen kümmerten sich um die Betriebsmittelspur. Am Dienstag gegen 10.00 Uhr erschien schließlich ein 32-Jähriger beim Polizeirevier Böblingen, der sich als Fahrer des Audi zu erkennen gab. Gemäß seinen Angaben, sei der Unfall zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr passiert. Der Audi, an dem ein Sachschaden von rund 4.500 Euro entstand, wurde an den Mann herausgegeben. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die den schwarzen Audi am Montagabend bzw. in der Nacht zum Dienstag fahrend gesehen haben oder den Unfall beobachten konnten.

