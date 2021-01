Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unbekannte zündeln am Haltepunkt Neukirch

Bischofswerda (ots)

Bislang unbekannte Täter zündelten in den letzten Tagen am Bahnhaltepunkt Neukirch/Lausitz. Diese Info von der Deutschen Bahn ging am 28. Januar 2021 bei der Bundespolizei Ebersbach ein. Bundespolizisten begaben sich daraufhin vor Ort und stellten fest, dass versucht wurde, die Scheibe des Schaukastens anzuzünden. Die Beschädigung hat eine Größe von ca. 25 x 15 cm und die Scheibe muss nun ausgetauscht werden. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Bundespolizei Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

