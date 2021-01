Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Barkeeper durften nicht weiterreisen

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 28. Januar 2021 gegen 00:20 Uhr auf der Autobahn 4 bei Uhyst a.T. einen lettischen Kleinbus. Dieser war in Richtung Dresden unterwegs. Insassen waren unter anderem zwei Usbeken im Alter von 19 und 21 Jahren. Beide wiesen sich mit gültigen lettischen Aufenthaltstiteln aus und teilten mit, dass sie in Deutschland als Barkeeper arbeiten möchten. Da beiden jungen Männern die dafür erforderlichen Dokumente fehlten, wurden sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie gegen 10:00 Uhr nach Polen zurückgeschoben. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt wurde eingeleitet.

