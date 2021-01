Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Ticket unterwegs...

Bautzen (ots)

... war ein 33-jähriger Pole, als er durch die Zugbegleiterin einer Regionalbahn, auf dem Weg von Dresden nach Görlitz, kontrolliert wurde. Da der Mann auch keinerlei Ausweise mit sich führte, rief sie die Bundespolizei zur Hilfe. Bundespolizisten nahmen den Schwarzfahrer dann am Bahnhof Bautzen in Empfang und anschließend mit zur Dienststelle, um seine Identität zu klären. Nachdem klar war um wen es sich handelt, wurde weiterhin festgestellt, dass der junge Mann bereits von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Nachdem die Polizisten eine ladungsfähigen Anschrift ermittelt hatten, konnte der 33-Jährige die Dienststelle wieder verlassen und seiner Wege gehen.

