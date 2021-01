Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Infotafeln am Bahnhof Löbau zerstört

Löbau (ots)

Längere Zeit war Ruhe am Bahnhof Löbau. Doch am vergangenen Sonntag, den 24. Januar 2021 mussten Beamte der Bundespolizei erneut eine Sachbeschädigung aufnehmen. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass bislang unbekannte Täter die Infotafeln am Bahnsteig 2/3 mit einem Stein zerstörten. Die Scheiben sind so stark zerstört, dass sie ausgewechselt werden müssen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu melden.

