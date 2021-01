Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrunkenen Fahrer gestoppt

Zittau (ots)

Einen betrunkenen PKW-Fahrer stoppten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz, bestehend aus Bundes- und Landespolizisten, am 19. Januar 2021 gegen 22:50 Uhr in Zittau. Die Streife wollte eigentlich ein anderes Fahrzeug anhalten und kontrollieren, da hielt ebenfalls ein deutscher PKW an. Beim Herantreten an das geöffnete Fenster des PKW wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem 48-jährigen polnischen Fahrer einen Wert von 1,74 Promille. Der Fahrer wurde zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei übergeben.

