Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Motorrollerdiebstähle reißen nicht ab

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es wiederholt zu Entwendungen von drei Motorrollern im Celler Stadtgebiet. Tatbetroffen waren diesmal die Stadtteile Neuenhäusen und Heese. Im ersten Fall wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein pinkfarbener Roller eines chinesischen Herstellers, der von seiner Eigentümerin vor einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße gesichert abgestellt wurde, entwendet.

Der zweite Motorroller wurde in der Nienburger Straße entwendet. Die Tatzeit in diesem Fall lag im Zeitraum zwischen Freitag 22.00 Uhr und Sonntag 00.00 Uhr. Der türkisfarbene Roller des Hersteller Vespa vom Typ Piaggio im Wert von rund 2000 Euro wurde vom Benutzer auf der Rückseite des Vereinsheimes des MTV Eintracht Celle ebenfalls gesichert abgestellt.

Der dritte Diebstahl eines Motorrollers ereignete sich nur rund 500 Luftlinie vom gerade beschriebenen Ereignisort. Der weiße Roller des Hersteller Yamaha, Typ Aerox, wurde von dessen Besitzer in einer frei zugänglichen Tiefgarage in der Fuhrberger Straße am Freitagnachmittag gesichert abgestellt. Als der 22-jährige Besitzer seinen Roller am Samstagnachmittag wieder benutzen wollte, war auch dieser Roller von bislang unbekannten Tätern entwendet worden.

Somit kam es in der vergangenen Woche zu nunmehr insgesamt acht Rollerdiebstählen. Die Polizei in Celle sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Diebstählen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05141/277-215 entgegen.

