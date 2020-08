Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lkw aufgebrochen - Werkzeuge geklaut

Lachendorf (ots)

In den Nachtstunden zum Donnerstag begaben sich Unbekannte auf dem Betriebsgelände eines Recycling Dienstes in der Straße "Im Bulloh". Dort brachen sie die Beifahrertür eines Lkw auf und öffneten über Bowdenzüge die seitlich am Fahrzeug befindlichen Staufächer, in denen sich eine Sauerstofflanze und eine Motorflex befanden. Mit der Beute verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Vorfall oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Lachendorf unter der Rufnummer (05145) 284210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-251

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell