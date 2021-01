Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ein bunter Mix am Wochenende

Bautzen (ots)

Im Zeitraum vom 15. - 18. Januar 2021 stellten Beamte der Bundespolizei Ebersbach auf und neben der Autobahn 4 insgesamt sieben ukrainische und eine staatenlose Person fest, welches sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten, arbeiteten oder gar nicht einreisen durften. Alle Personen wurden in Gewahrsam genommen, beanzeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Polen ab - oder zurückgeschoben. Besonders nennenswert ist die Feststellung eine 36-jährigen Ukrainers am 15. Januar 2021 am Rasthof Oberlausitz Süd. Dieser wurde als Fahrer eines ukrainischen BMW angehalten und kontrolliert. Da bei dem Fahrzeug das Türschloss fehlte und im Fondsbereich eine Scheibe eingeschlagen war, schauten die Beamten genauer hin und wurden auch fündig. Der ausgehändigte ukrainische Fahrzeugschein war totalgefälscht, das Fahrzeug war nicht versichert und auch die Kennzeichen stellten sich als Fälschung heraus. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und des PKW fanden die Beamten dann noch ein Cliptütchen, in welchem sich ein weißes Pulver befand. Der durchgeführte Drogentest reagierte positiv, sodass am Ende der Kontrolle insgesamt fünf Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit im Raum standen. Der Ukrainer wurde wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt, Verstoß Pflichtversicherung, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Führen eines Kfz unter Einfluss berauschender Mittel beanzeigt. Die Kennzeichen, der Fahrzeugschein und das Cliptütchen wurden beschlagnahmt.

