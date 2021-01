Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Einer war zu lange da, der Andere hat schwarz gearbeitet

Bautzen (ots)

Dies ist das Ergebnis der Kontrolle eines polnischen PKW BMW durch die Fahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen am 12. Januar 2021 gegen 02:00 Uhr in Uhyst. Fahrer war ein 25-jähriger Ukrainer, welcher gemeinsam mit seinem 45-jährigen Landsmann auf dem Weg nach Polen war. Bei der Kontrolle der Reisepässe wurde festgestellt, dass sich der 25-Jährige seit dem 04.Juli 2019 ununterbrochen im Schengengebiet aufhält. Einen dafür erforderlichen Aufenthaltstitel oder ein Visum konnte er nicht vorweisen. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle nach Ebersbach verbracht. Bei dem 45-Jährigen schien erstmal alles in Ordnung. In der polizeilichen Vernehmung des Fahrers kam dann allerdings heraus, dass er seinen Beifahrer von einer Baustelle abgeholt hat und nach Polen bringen sollte. Der 45-Jährige wurde daraufhin befragt und gab sofort zu, dass er in Deutschland gearbeitet hat. Erforderliche Dokumente konnte er nicht vorweisen. Nun wurde auch er in Gewahrsam genommen, beanzeigt und es wurden 200,00 Euro illegaler Lohn beschlagnahmt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen reisten beide nach Polen aus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell