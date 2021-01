Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Falsche Kennzeichen, keinen Führerschein, unerlaubtes Pfefferspray

BautzenBautzen (ots)

Dies stellten die Fahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen bei der Kontrolle eines Skoda Octavia am 10. Januar 2021 in Bautzen fest. Der Skoda wurde gegen 22:30 Uhr von der Autobahn geleitet und in Bautzen kontrolliert. Die angebrachten deutschen Kennzeichen gehörten nicht an den Wagen und waren gefälscht. Einen Füherschein konnte der 39-jährige polnische Fahrer nicht vorzeigen, da er nicht im Besitz eines gültigen Führerschein ist und bei der Nachschau in seinen mitgeführten Sachen, fanden die Fahnder ein nicht zugelassenes Pfefferspray. Die Kennzeichen und das Pfefferspray wurden sichergestellt und die weiteren Ermittlungen werden durch die Landespolizei geführt.

