Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Gefährdung des Straßenverkehrs durch gefährliche Überholmanöver

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Karlsruher Straße in Ettlingen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei der ein Pkw-Fahrer durch gefährliche Überholmanöver auffiel. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigen Ermittlungen war ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw, einem Hyundai, kurz vor 17.00 Uhr auf der Karlsruher Straße in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe Einmündung der Straße "Am Lindscharren" versuchte er einen silbernen Kleinwagen, vermutlich einen Opel, zu überholen. Da ihm dort Gegenverkehr entgegenkam, fuhr er über den Grünstreifen zurück auf die Fahrbahn hinter den silbernen Kleinwagen. Dabei schnitt er den Pkw eines 65-Jährigen, der hinter dem silbernen Kleinwagen fuhr. Der 65-Jährige konnte nur durch starkes Abbremsen eine Kollision verhindern. Im weiteren Verlauf überholte der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit den silbernen Kleinwagen nach dem dortigen Kreisverkehr trotz durchgezogene Linie. Er setzte danach seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fort.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch den Hyundai-Fahrer gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

