POL-KA: (KA) Karlsruhe - Reifen an geparkten Pkw zerstochen

An insgesamt vier in der Südstadt geparkten Fahrzeugen hat ein bislang Unbekannter Reifen zerstochen. Am 04. Dezember und am 11. Dezember wurden der Polizei je zwei Vorfälle gemeldet. Die Fahrzeuge waren alle im Bereich Rüppurrer Straße / Treitschkestraße geparkt. An den Pkw wurde jeweils ein Hinterreifen mit einem spitze Gegenstand beschädigt. Der Unbekannte hat vermutlich in den späten Abend- oder Nachtstunden die Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nun Personen, die im Bereich der Rüppurrer Straße und Treitschkestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt, Telefon 0721/352700 in Verbindung zu setzen.

