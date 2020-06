POL-ME: Gleich zwei Motorräder entwendet: Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugenhinweisen - Hilden - 2006079

Polizei Mettmann

Die Polizei hat in der vergangenen Woche in Hilden gleich zwei Motorraddiebstähle registriert - beide Male wurden hochwertige Maschinen aus Tiefgaragen an der Straße "Schalbruch" entwendet.

Nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen hatte sich in der Nacht zu Donnerstag (11. Juni 2020) gegen 2 Uhr ein Täter mit einem weißen Mercedes Vito auf bislang noch unbekannte Art und Weise Zugang in eine Tiefgarage am Schalbruch verschafft. Dort hob er das mit einem Bügelschloss gesicherte Motorrad auf die Ladefläche des Transporters - ehe er mit dem Mercedes und dem Motorrad verschwand.

Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - etwa 20 bis 30 Jahre alt - dunkelblondes bzw. braunes Haar - trug eine schwarze Cappy, einen grauen Pullover, blaue Jeans mit braunem Gürtel und schwarzen Schuhen mit weißen Streifen sowie schwarze Handschuhe

Bei dem entwendeten Motorrad, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, handelt es sich um eine mit roten Zierleisten versehene Honda PC40 aus dem Jahr 2014 im Wert von etwa 10.000 Euro.

Ein weiterer Motorraddiebstahl wurde der Polizei am Freitagmorgen (12. Juni 2020) gemeldet - ebenfalls aus einer Tiefgarage am Schalbruch. Im Zeitraum von 14:15 Uhr am Mittwoch (10. Juni 2020) bis 7:15 Uhr am Freitag haben bislang noch unbekannte Täter hier ein Motorrad der Marke Suzuki (Typ GSX-R) aus der verschlossenen Tiefgarage entwendet. Die blau-weiße Maschine mit dem Kennzeichen "ME-H 152" hat einen Zeitwert von etwa 5.000 Euro. Wie der Täter die Maschine abtransportierte, ist aktuell noch unklar. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist es natürlich, ob beide Motorraddiebstähle in einem Tatzusammenhang stehen.

Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Hildener Polizei wurden eingeleitet, die Motorräder zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten Motorräder, nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

