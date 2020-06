POL-ME: Einbrecher stehlen Firmenfahrzeug - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2006077

Polizei Mettmann

Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Kaiserswerther Straße in Ratingen, in der Zeit von Mittwochabend (10. Juni 2020) bis Freitagmorgen (12. Juni 2020), entwendeten Einbrecher nicht nur Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten sondern auch ein in der Tiefgarage abgestelltes Firmenfahrzeug. Die Polizei hat intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem grauen VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen: ME - SR 1300 eingeleitet und sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 07:00 Uhr am Freitag (12. Juni 2020) stellte ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens den Einbruch in die Büroräume an der Kaiserswerther Straße in Ratingen-West fest. Sowohl die Haupteingangstür als auch die Zugangstür zur Firmenetage waren gewaltsam geöffnet worden. Unbekannte Täter hatten die Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht und unter anderem einen Fernseher entwendet. Eine konkrete Schadensauflistung war bei Anzeigenerstattung nicht möglich. Erst im Anschluss an die Tatortbegehung konnte durch die Mitarbeiter festgestellt werden, dass auch ein Firmenfahrzeug, ein grauer VW Caddy mit dem amtlichen Kennzeichen: ME - SR 1300, aus der hauseigenen Tiefgarage entwendet worden war. Der Wert des Fahrzeuges wird mit circa 20.000 Euro beziffert.

Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch bisher leider erfolglos verliefen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeuges oder zur Identität, Herkunft oder dem derzeitigen Aufenthaltsort der noch unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

