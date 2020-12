Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Brand in Wattefabrik

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zu einem Feuer in einer Wattefabrik in Hochstetten kam es am Mittwochmorgen. Der hierbei entstandene Sachschaden ist aktuell noch unklar.

Kurz vor 9 Uhr entzündete sich in der Produktionshalle im Gewerbering, vermutlich aufgrund eines Funkenfluges die darin befindliche Watte. In der Folge griffen die Flammen auf zwei Maschinen über. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten, die mit insgesamt 20 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort waren, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Glücklicherweise kamen bei dem Brand keine Personen zu schaden.

