POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf B 10

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Aufgrund einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 10, ist das Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche nach Zeugen.

Gegen 08:50 Uhr fuhr die 43 Jahre alte Geschädigte mit ihrem Citroën auf der B 10 von Durlach kommend in Richtung Pfalz. Als sie die Bundesstraße in Höhe der Ausfahrt ZKM verlassen wollte, wechselte plötzlich ein polnischer Lkw vom rechten Fahrstreifen auf die Abbiegespur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die 43-Jährige ihr Fahrzeug beschleunigen. Hierbei prallte sie mit beiden Reifen gegen den dort befindlichen Bordstein, weshalb diese anschließend platzten. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Zeugen die Angaben über den polnischen Sattelzug machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/666 3611 zu melden.

