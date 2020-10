Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher wollen über Dach in Gaststätte eindringen: Alarm ausgelöst und geflüchtet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag, 12. Oktober, gegen 2 Uhr versucht, in eine Gaststätte in Odenkirchen-West an der Straße Reststrauch einzubrechen. Sie blieben jedoch ohne Beute.

Die Einbrecher kletterten zunächst nach Übersteigen eines Zauns auf das Dach der Gaststätte. Dort entnahmen sie fachmännisch mehrere Dachziegel und gelangten schließlich nach Zerstören der Dämmung auf den Dachboden, von wo aus sie durch ein aufgebrochenes Loch in ein Büro vordringen wollten. Bei ihrer Tat lösten sie jedoch Alarm aus, auch akustisch. Unverrichteter Dinge flüchteten die Täter auf dem Einstiegsweg.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

