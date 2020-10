Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach räuberischem Diebstahl: Jugendliche halten flüchtenden Tatverdächtigen fest

Mönchengladbach (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einer Parfümerie in Gladbach haben zwei Jugendliche am Samstag, 10. Oktober, gegen 15.40 Uhr den flüchtenden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 32-jährige Mann mit Wohnsitz in Mönchengladbach in dem Geschäft an der Hindenburgstraße mehrere Parfümprodukte in Hose und Jacke gesteckt. Am Ausgang vom Ladendetektiv angesprochen, versuchte der Mann zu fliehen. Als der Detektiv ihn am Arm festhalten wollte, konnte sich der Mann losreißen. Bei der Verfolgung über die Albertusstraße in Richtung Steinmetzstraße sprach der Detektiv Jugendliche an, sie sollten den Flüchtenden festhalten. Dies gelang den beiden 14-jährigen Jungen. Kurze Zeit später traf die alarmierte Polizei ein. Verletzt wurde niemand.

Nachdem der Ladendetektiv schon die Parfümprodukte aus Hose und Jacke des Mannes herausgeholt hatte, entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung von mitgeführten Tüten ein Paar Lederschuhe samt Preisschild. Sie konnten diesen Fund einem kurz zuvor begangenen Ladendiebstahl in einem Schuhgeschäft an der Hindenburgstraße zuordnen.

Den Beschuldigten, der aufgrund fehlender Haftgründe nach Personalienfeststellung vor Ort entlassen wurde, erwartet nun ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls und Ladendiebstahls. (ds)

