POL-MG: Porsche Cayenne aus Garageneinfahrt gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Der Diebstahl eines grauen Porsche Cayenne mit MG-Kennzeichen ist der Polizei Mönchengladbach am Montag, 12. Oktober, angezeigt worden.

Unbekannte Täter haben das Fahrzeug in der vergangenen Nacht zwischen 1.30 und 6.45 Uhr in Windberg an der Porzeltstraße gestohlen. Nach Angaben der Geschädigten stand der Wagen verschlossen in einer Garageneinfahrt.

Hinweise an die Polizei Mönchengladbach sollten unter der Rufnummer 02161-290 erfolgen. (ds)

