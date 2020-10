Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter Täter erbeutet Bargeld bei Einbruch

Mönchengladbach (ots)

Bargeld war die Beute eines Einbrechers, der am Freitag, 9. Oktober, zwischen 18 und 22.45 Uhr in Gladbach an der Aachener Straße sein Unwesen trieb.

Der unbekannte Täter hatte zunächst die Haustür und dann eine Wohnungstür im Dachgeschoss aufgehebelt. Aus einem Portemonnaie entwendete er das Bargeld. Letztlich verließ er das Objekt auf dem Weg, auf dem er gekommen war, und flüchtete mit der Beute unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

