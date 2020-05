Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Erlenbach: glimpflicher Ausgang eines Gebäudebrandes

Landkreis Heilbronn

Am Sonntag, 03.05.2020, gegen 17.35 Uhr, entstand bei einem Gebäudebrand im Erlenbacher Industriegebiet "In den Lachen" lediglich Sachschaden von mindestens 25.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Zunächst wurde durch die Integrierte Rettungsleitstelle ein Brand einer Lagerhalle gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich um ein Wohngebäude mit Werkstatt- bzw. Garagenanbau handelt. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einer Garage aus. Durch den Brand wurde auch das Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen und ist aktuell nicht bewohnbar. Die beiden Bewohner, welche sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, kommen innerhalb der Familie unter. Die Feuerwehr war mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 51 Mann im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

