Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pfedelbach: Unfallverursacherin gesucht

Hohelohekreis (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, gegen 12.35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des LIDL in der Dieselstraße zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken, bei welchem sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Laut Zeugen soll eine vermutlich ältere Dame mit dunklen Haaren und Mundschutz mit ihrer silberfarbenen Mercedes A-Klasse beim Ausparken einen geparkten weißen VW Golf mit KÜN-Kennzeichen beschädigt haben. Umstehende Zeugen nahmen einen dumpfen Schlag war. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter 07941/9300 in Verbindung zu setzen.

