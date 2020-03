Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Hellern

Osnabrück (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lengericher Landstraße war am Mittwochabend tagsüber das Ziel eines Einbrechers. Der Täter begab sich zwischen 9 Uhr und 19.30 Uhr in das unweit der Straße Am Wiggert gelegene Gebäude und brach die Tür einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung auf. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten fand der Einbrecher neben Bargeld auch ein Handy und verschwand damit schließlich wieder. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Osnabrück Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

