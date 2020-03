Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Kaffeemaschine und Schmuck gestohlen

Wallenhorst (ots)

Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus der Straße Schneidling eingebrochen. Die Täter zerstörten zwischen 19 Uhr und 22.40 Uhr eine Fensterscheibe, stiegen in das unweit der Alfersstraße gelegene Gebäude ein und sahen sich darin nach für sie interessanten Dingen um. Mit einer Kaffemaschine, einer Kaffemühle und Goldschmuck machten sich die Einbrecher schließlich wieder aus dem Staub. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei unter 05461-915300.

