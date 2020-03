Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Mehrere Einbrüche- Täter nahmen u.a. VW Tiguan mit

Melle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es im Meller Bereich zu mehreren Einbrüchen. Ein Ziel der Unbekannten war die Grundschule im Sandhorstweg. Nach Einschlagen von Fensterscheiben stiegen die Täter in das Objekt ein, durchsuchten das Lehrerzimmer und nahmen zwei Laptops mit. Auf einer Baustelle an der Wellingholzhausener Straße wurde von Kriminellen ein Baucontainer gewaltsam geöffnet und mehrere elektrische Werkzeuge erbeutet. Zudem brachen in der Nacht Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses an der Pfarrlandstraße ein, durchsuchten Teile des Einfamilienhauses und machten sich mit Bargeld aus dem Staub. Der schadensträchtigste Einbruch ereignete sich in der Straße Eschers Kamp. Dort brachen die Täter eine Terrassentür eines Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fanden die Einbrecher den Zündschlüssel für einen im Carport abgestellten grauen VW Tiguan (OS-F 1202) und fuhren schließlich mit dem knapp 1,5 Jahre alten Fahrzeug davon. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

