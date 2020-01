Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200112 - 0037 Frankfurt-Sachsenhausen: Person mit Glasflasche schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am frühen Sonntagmorgen (12.01.2020) geriet ein 26-jähriger Mann in Sachsenhausen mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit. Dabei wurde der Mann mit einer Glasflasche am Hals verletzt. Die drei Kontrahenten des Mannes flüchteten zu Fuß, konnten jedoch kurze Zeit später festgenommen werden.

Der 26 Jahre alte Mann bestieg mit seiner Freundin gegen 04:10 Uhr einen Bus in der Elisabethenstraße, welcher in Richtung Innenstadt unterwegs war. Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet er mit drei im Bus befindlichen 18-, 20- und 24-Jährigen in Streit. Als es zwischen den Personen zu Handgreiflichkeiten kam, verlagerte sich das Geschehen noch vor Abfahrt des Busses nach draußen. Der 18-Jährige soll im weiteren Verlauf eine Glasflasche zerschlagen haben, mit deren abgebrochenen Ende er den Geschädigten im Halsbereich verletzte. Die drei jungen Männer flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Auf der Nordseite des Eisernen Stegs konnten sie nach Meldung eines Zeugen, welcher diese verfolgt hatte, von der Polizei festgenommen werden. Der am Hals verletzte Geschädigte kam in ein Krankenhaus. Er schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Frankfurt hat Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Der 18-jährige Beschuldigte soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Dessen beiden Begleiter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

