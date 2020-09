Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Tumringen: Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Audi A2 parkte am Mittwoch, 16.09.2020, um 13.00 Uhr, ein 40 Jahre alter Mann in der alten Mühlestraße am Fahrbahnrand. Als er gegen 18.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel fest. Der Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro muss durch einen Streifvorgang verursacht worden sein. Es waren blaue Lackantragungen am Audi vorhanden, welche darauf hindeuten, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein blaues Auto gehandelt haben muss. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, denen im oben genannten Zeitraum ein blaues Fahrzeug in der alten Mühlestraße aufgefallen ist oder die Angaben zu einem frisch beschädigten blauen Fahrzeug machen können.

