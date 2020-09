Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Surfbrett auf Autobahn verloren

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch, 16.09.2020, gegen 16.20 Uhr, sein Surfbrett auf der Autobahn A5 zwischen Efringen-Kirchen und Neuenburg, in Höhe Bad Bellingen, verloren. Es handelt sich um ein Surfbrett der Marke Quicksilver, ist rot mit drei blauen Finnen. Das Board war in einem blauen Frottee-Sack eingepackt und lag auf der linken Fahrspur. Am Surfbrett konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Der Besitzer kann sich beim Verkehrsdienst Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621/9800) melden.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell