Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe treiben sich auf Baustellen herum

Mönchengladbach (ots)

Auf Baustellen in Rheydt und Heyden haben sich am vergangenen Wochenende Diebe herumgetrieben.

An der Bendhecker Straße in Rheydt entwendeten unbekannte Täter irgendwann im Zeitraum von Freitag, 9. Oktober, 12 Uhr, bis Montag, 12. Oktober, 6.40 Uhr, mehrere Werkzeuge sowie Baumaterialien. Sie hatten eine Tür in dem Rohbaukomplex aufgebrochen.

An der Odenkirchener Straße in Heyden verschwand zwischen Freitag, 9. Oktober, 14 Uhr, und Montag, 12. Oktober, 5.30 Uhr, ein Baustromkabel. Unbekannte Täter hatten in diesem Fall einen fest verschraubten Zaun geöffnet. Bei der Entdeckung des Diebstahls fehlte das Schloss am Hauptverteilerkasten, die Hauptsicherung war umgelegt. Die Täter haben das Kabel auf einer Länge von 50 Metern abgeschnitten.

Verdächtige Beobachtungen, die auf die Spur der Täter in diesen beiden Fällen führen könnten, sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell