Leonberg: Nissan beschädigt

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter in der Strohgäustraße einen geparkten Nissan lins und rechts zerkratzt und den rechten Außenspiegel abgerissen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

A 81 / Leonberg: Sattelauflieger ausgebrannt

Der mit Getränkekisten beladene Auflieger eines Sattelzuges ist am frühen Mittwochmorgen gegen 04:45 Uhr auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart kurz vor dem Engelbergtunnel in Brand geraten und nahezu vollständig ausgebrannt. Grund dafür war vermutlich ein geplatzter Reifen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr Ditzingen, die mit vier Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften am Brandort war, mussten alle drei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Stuttgart für 45 Minuten gesperrt werden. Um 06:40 Uhr waren zunächst zwei Fahrstreifen wieder frei. Zur Bergung war ein Umladen der restlichen Ladung erforderlich. Diese Maßnahme ging mit der Sperrung eines weiteren Fahrstreifens einher und dauerte bis 09:50 Uhr. Der Verkehr in Richtung Stuttgart staute sich auf etwa 12 Kilometern.

Leonberg-Warmbronn: Ford Kuga angefahren

Beim Befahren des Sindelfinger Wegs in Richtung Ortsausgang hat der unbekannte Fahrer eines weißen Pkw einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Kuga vorne rechts angefahren und dabei etwa 1.000 Euro Sachschaden angerichtet. Dessen ungeachtet entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Leonberg: Alkoholisierter Autofahrer gefährdet Notarztwagen

In Schlangenlinien war der 59-jährige Fahrer eines BMW am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr auf der Rutesheimer Straße in Richtung Leonberg unterwegs. Im entgegen kam ein Notarztwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt war und dessen Fahrer einen vorausfahrenden Pkw überholen wollte. Durch die Fahrweise des 59-Jährigen musste der Fahrer des Notarztwagens eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Der 59-Jährige fuhr anschließend in ein nahegelegenes Wohngebiet, wo er mit seinem BMW gegen eine Hauswand rollte. Hier wurde er von mittlerweile verständigten Polizeibeamten angetroffen, die bei ihm deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellten. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde bechlagnahmt.

