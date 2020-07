Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Sporthalle beschmiert; Markgröningen: Automatenaufbrüche; Marbach am Neckar: Versuchter Automatenaufbruch; Tamm: Grillausrüstung gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Aidlingen: Sporthalle beschmiert

Auf etwa 1.500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den unbekannte Täter über das vergangene Wochenende an der Sonnenberghalle und einem daneben abgestellten Container angerichtet haben. Sie brachten dort verschiedene Schmierereien an. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 204050, entgegen.

Markgröningen: Automatenaufbrüche

In der Schubartstraße und in der Helenenstraße haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag zwischen 00:30 und 04:00 Uhr an zwei Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Vermutlich mit einem Trennschleifer durchtrennten sie jeweils den Sicherungsriegel der Automaten, hebelten die Verkleidung auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld von noch unbekanntem Wert. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ludwigsburg, Tel. 07141 18-9, zu melden.

In einem frei zugänglichen Holzhaus an der Stuttgarter Straße am Ortseingang von Markgröningen hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag einen Eier-Verkaufsautomaten aufgebrochen und daraus einen kleineren Bargeldbetrag entwendet. In diesem Fall bittet der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 93270, um Hinweise.

Marbach am Neckar: Versuchter Automatenaufbruch

Nicht an sein kriminelles Ziel gelangte ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum Dienst versuchte, mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten an der Ecke Affalterbacher Straße/Schwabstraße aufzubrechen. Der dabei angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, entgegen.

Tamm: Grillausrüstung gestohlen

Eine komplette Grillausrüstung, bestehend aus einem Kugelgrill "Weber Master Touch 57", einem Anzündkamin sowie vier Körben Holzkohle und einer Reinigungsbürste hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntag, 00:00 Uhr bis Montag, 18:30 Uhr von der Terrasse eines Wohnhauses in der Heilbronner Straße gestohlen. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141 601014, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell